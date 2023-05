Spalletti, complimenti allo Zenit: «San Pietroburgo e Napoli amano vincere»

Non solo il Napoli, anche lo Zenit San Pietroburgo si aggiudica il campionato in Russia. E Luciano Spalletti ha voluto mandare via social un messaggio alla sua ex squadra: «Se il Napoli vince il campionato, se lo Zenit vince il campionato, noi e lo Zenit siamo doppiamente campioni. Amiamo le stesse cose: il mare, il cielo, l’azzurro. E vincere dei trofei. Complimenti a Miller, complimenti al mio amico Semak, complimenti alla squadra e ai calciatori. Vi voglio bene» le parole dell'allenatore toscano direttamente da Castel Volturno.