Spalletti, Zerbin come Osimhen: lavoro in solitaria a fine allenamento

Un anno fa fu Osimhen, stavolta è il turno di Alessio Zerbin: l'esterno di proprietà del Napoli, a Dimaro per il ritiro estivo con la squadra azzurra, alla fine dell'allenamento mattutino si è intrattenuto al campo insieme con Luciano Spalletti, l'allenatore che lo dovrà valutare al termine della stagione in prestito a Frosinone e magari confermarlo in prima squadra.

L'esterno - anche in nazionale al termine della scorsa stagione con Mancini - si è intrattenuto per una speciale sessione di lavoro proprio con Spalletti. A qualche metri di distanza anche Kvaratskhelia con lo staff tecnico. L'allenatore toscano tiene in gran considerazione Zerbin, che a questo punto potrebbe anche restare a Napoli dopo le ottime cose fatte vedere in Serie B.