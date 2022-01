Spalletti, riecco Zielinski e Osimhen: «Hanno caratteristiche uniche»

«Mi fa piacere avere la mia rosa a disposizione perché è dalla loro qualità che si può venir fuori come squadra forte». Così Luciano Spalletti prima del calcio d'inizio contro il Bologna al Dall'Ara. «Poi ognuno ha caratteristiche precise: quelle di Osimhen e Zielinski difficilmente le ritrovi in altri calciatori, per questo vorremmo averli sempre, danno serenità a tutta la squadra».

Sfida in panchina con il collega Mihajlovic. «Fa il tifo per noi? È uno che dice quello che pensa, se tifa per noi è perché è intelligente, Napoli merita la simpatia di tutti. Ha valutato la nostra come una squadra forte, noi ricambiamo: il Bologna con lui ha fatto un ottimo girone d’andata, come mai fatto prima, quindi gli facciamo i complimenti» ha detto Spalletti a Dazn. Ai microfoni anche Alex Meret, stasera nuovamente titolare: «La sconfitta con la Fiorentina ci dispiace, ma stasera dobbiamo voltare pagina. Ci siamo preparati al meglio, sarà tosta ma vogliamo portarci a casa i tre punti».