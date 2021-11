Covid a Mosca: Napoli blindato senza allenamento e conferenza

C'è il tasso di mortalità più alto di tutta Europa ma Mosca non chiude. Figurarsi il calcio. Anche De Laurentiis si è dovuto arrendere davanti al muro alzato dall'Uefa: d'altronde lo sport nella capitale russa non si ferma. C'è il Napoli mercoledì ma anche la Lazio il giorno dopo in casa della Lokomotive. Ma negli stessi giorni il Cska ospita il Bayern di Monaco nell'EuroLega di basket e la Dinamo il Varsavia nella Champions di volley. Avanti...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati