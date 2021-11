Di Lorenzo frena le critiche: «Niente drammi, meritavamo il pari»

Tra i migliori in campo, Giovanni Di Lorenzo difende il Napoli dopo la sconfitta a Mosca. «Eravamo venuti qui con l'intento di chiudere il discorso qualificazione, dispiace non esserci riusciti: è ancora tutto aperto, però» ha detto il terzino in conferenza. «Veniamo da un ko in campionato, ma non farei drammi: siamo primi in classifica, sappiamo di dover lavorare per migliorare ed affronteremo la partita con il nostro gioco e con le nostre qualità».

«Le assenze ci devono responsabilizzare, dobbiamo dare qualcosa in più tutti quanti. Abbiamo avuto una buona reazione nella ripresa, potevamo fare meglio» ha continuato. «Crediamo alla qualificazione, oggi nella prima parte di match non abbiamo fatto bene, forse anche il rigore preso a freddo ha condizionato la gara. Nel secondo tempo abbiamo espresso il nostro gioco e per le occasioni create meritavamo il pareggio. Ce la giocheremo all'ultima partita. Abbiamo fatto due sconfitte consecutive, ma non sappiamo il nostro percorso e dove vogliamo arrivare».