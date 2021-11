Spartak-Napoli, Juan Jesus è pronto: «Vincere a Mosca per il campionato»

Altra prova da titolare per Juan Jesus, che domani in Russia deve continuare a convincere e aiutare il Napoli a guadagnarsi una vittoria che significherebbe passare il turno prima dell’ultima gara in programma del girone. «Possiamo e dobbiamo vincere, così saremo già tranquilli passando il turno e potremo concentrarci per le partite di campionato» ha detto il brasiliano in conferenza. «Siamo un gruppo completo, con bravi calciatori: le assenze ci sono ma ci sono anche i ricambi. L’abbiamo preparata al meglio possibile, conosciamo le difficoltà del match, ma chi indossa la maglia del Napoli deve dare il 100% anche nelle difficoltà. Ho già giocato in Russia in carriera, la temperatura inciderà poco. Conterà più come ci metteremo in campo e come giocheremo».

Una trasferta in Russia per dimenticare la prima sconfitta in campionato contro l’Inter. «Dopo la sconfitta di Milano sappiamo cosa dover migliorare e come farlo, nel finale di gara abbiamo dimostrato quello che sappiamo fare» - ha continuato Juan Jesus - «L’Inter è una grande squadra. Noi abbiamo fatto la nostra partita, non so quanti errori difensivi ci siano stati. Restiamo i meno battuti in Italia ma dobbiamo migliorare ancora tanto. Ho dei compagni di reparto fortissimi, non è difficile trovare l’intesa con loro. Se gioco domani sono pronto a dare una mano. Siamo tutti pronti. Spalletti lo conosco da tanto, ci aiuta con il suo staff ogni giorno, in campo come fuori. È il nostro dodicesimo giocatore».