Koulibaly, tutto contro il Leicester: «E domenica battiamo la Lazio»

Altri due gol subiti, un dato che a Mosca fa arrabbiare Kalidou Koulibaly: «È già la seconda partita in cui sbagliamo l’approccio, il rigore ci ha messo in difficoltà e ci ha fatto correre dietro l’avversario. Il raddoppio è un errore nostro, mi spiace perché abbiamo preso troppi gol nelle ultime due partite» ha spiegato l'azzurro. «Nella ripresa abbiamo giocato bene la palla, la facevamo girare e andavamo negli spazi creando tante occasioni facendo quello che Spalletti aveva chiesto, peccato essere mancati nel primo tempo. Sappiamo di dover vincere a tutti i costi contro il Leicester per poter andare avanti».

«Sappiamo di avere tanti infortunati, qualcuno fuori per covid, ma quelli che giocano devono fare di più. E dimostrare che possono andare in campo» ha continuato Koulibaly a Sky Sport.

«Non abbiamo alibi, dobbiamo continuare a lavorare di squadra e tornare a fare meglio in difesa». Per lui stasera la 300ma partita con la maglia del Napoli: «Avrei voluto festeggiare in altro modo le 300 partite, peccato. Ma ho tanti bei ricordi a Napoli, domenica daremo il 300% per vincere con la Lazio».