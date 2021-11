Spartak Mosca-Napoli, Spalletti c'è: «Momento complicato ma siamo pronti»

In emergenza totale. Il Napoli vola in Russia per la sfida allo Spartak Mosca con un elenco lunghissimo di assenti. Ma Luciano Spalletti non fa drammi, non è sua abitudine. Eccolo in conferenza stampa.

L'emergenza

«Le difficoltà aiutano le persone normali a diventare persone con un destino straordinario. Aspettavo già queste prime difficoltà, sapevamo non potesse durare la nostra imbattibilità. Anche a inizio anno avevamo qualche problema di formazione ma siamo pronti ad andare oltre a queste situazioni. Ci faremo carico delle difficoltà un pezzettino ciascuno e sopperiremo alla mancanza di grandi calciatori».

La sconfitta di Milano

«Il coraggio che ci è mancato a Milano è limitato a momenti di quella partita. Abbiamo affrontato un’Inter fortissima, che viene da un paio di anni molto importanti e sta facendo bene anche con Inzaghi. C’è stata una grande reazione, dopo il 3-1 qualsiasi squadra avrebbe abbassato la guardia e invece noi siamo andati ad attaccare con forza. Alla fine avremmo meritato anche qualcosa in più. Mi aspettavo qualche scelta migliore nel mezzo della gara, avevamo la qualità per farlo».

La reazione dopo il ko

«Sono curioso anche io di capire quale reazione avremo ora. Abbiamo parlato con la squadra dopo l’Inter, ma c’era poco tempo e dovevamo pensare alla Russia. Dovevamo avere più convinzione quando eravamo in vantaggio, ma a volte ci siamo accontentati e altre non siamo stati fortunati negli episodi. La trasferta di domani mi farà capire cos’ha la squadra nella testa e cosa vogliono fare i miei calciatori. Stamattina abbiamo fatto un grandissimo allenamento. Il bilancio totale della stagione fin qui è super positivo, dobbiamo reagire a chi vuole complicarci le cose».

Il ritorno in Russia

«Sicuramente i campionati italiano e russo sono distanti, ma ci sono squadre in Russia di assoluto livello, al pari delle squadre di Serie A. Abbiamo la possibilità di qualificarci già domani e vogliamo farlo. Mertens è un calciatore importante che ho a disposizione, rientra tra le valutazioni della gara di domani, visto che anche domenica avremo una partita importante».