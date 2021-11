Napoli, Spalletti ritrova Manolas: in Russia con tre Primavera

Un difensore e due attaccanti. Luciano Spalletti chiama tre calciatori della Primavera per il suo Napoli: Barba, Ambrosino e Cioffi - l'ultimo ha già esordito in prima squadra con Gattuso lo scorso anno - sono in partenza per la Russia, infatti, dove domani gli azzurri affronteranno lo Spartak Mosca in Europa League. Confermato Idasiak tra i portieri, torna anche Manolas: mancano Anguissa, Osimhen e Insigne.

L'elenco dei convocati

Idasiak, Meret, Ospina;

Barba, Di Lorenzo, Juan Jesus, Koulibaly, Malcuit, Manolas, Mario Rui, Rrahmani;

Elmas, Fabian Ruiz, Lobotka, Zielinski;

Ambrosino, Cioffi, Lozano, Mertens, Petagna