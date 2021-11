Continuano i problemi in casa Napoli: nell'allenamento di rifinitura di questa mattina, Spalletti non ha avuto a disposizione Lorenzo Insigne per problemi fisici. Il capitano azzurro, come riportato dal club, ha svolto terapie e differenziato in palestra e non prenderà parte alla trasferta di Mosca di questa sera a causa di una tendinopatia da sovraccarico al ginocchio destro.

A parte anche Anguissa, che ha svolto terapie. Ounas terapie e personalizzato in campo.