Spalletti nega il saluto a Rui Vitoria: la reazione dell'allenatore dei russi

Rui Vitoria allontana i fantasmi dalla sua panchina e si prende una vittoria pesantissima in Europa League contro il Napoli.

L'allenatore portoghese, però, diventa protagonista del caso di fine partita: sorridente si avvicina all'uscita dal campo e tende la mano a Luciano Spalletti, che però gli nega il saluto finale.

Un gesto che lascia spiazzato lo stesso Rui Vitoria, attonito davanti alle telecamere in campo.

Spalletti is slowly turning into a meme god like Mou



pic.twitter.com/j0uY6SpMQm