Spartak-Napoli, da oggi i biglietti: ma in Russia picco di contagi covid

Sono in vendita da oggi i biglietti che porteranno i tifosi del Napoli al prossimo match di Europa League a Mosca, contro lo Spartak, in programma il prossimo mercoledì dopo il rientro dalla sosta per le nazionali. Come indicato dal club, l’acquisto del biglietto e l’ingresso allo stadio russo saranno consentiti solo a coloro che sono in possesso di un QR code russo, ottenibile dopo aver effettuato due dosi del vaccino Sputnik V oppure con un certificato di guarigione da meno di sei mesi riconosciuto in Russia.

LEGGI ANCHE Napoli, riecco i tre italiani: con Zielinski lavorano a parte



Il prezzo del biglietto, spettante allo Spartak Mosca e dallo stesso determinato a propria insindacabile discrezione è di € 15,00 cui aggiungere la commissione di spettanza di Ticketone per la transazione on line. Preoccupa, comunque, la situazione covid in Russia: come riportato da Adnkronos, nelle ultime 24 ore ci sono stati 36.626 contagi e 1.247 morti, il Paese è attualmente quello con il numero maggiore di decessi da quando la pandemia è cominciata. Una realtà non proprio esaltante per i tifosi azzurri che sognano la trasferta a Mosca. La sfida del 24 contro lo Spartak sarà aperta al 30% degli spettatori consentiti.