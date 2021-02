«In questo momento penso sia presto per parlare di futuro». Così Vincenzo Italiano allontana le voci sul suo domani. L'allenatore dello Spezia, dopo l'importante vittoria dei suoi contro il Milan, ricaccia indietro le idee sul futuro ai microfoni di Dazn.

LEGGI ANCHE Napoli, Meret si prende la porta: «Orgoglioso di questo gruppo»

Tanti i club che sembrano interessati a lui il prossimo anno in panchina, tra questi anche il Napoli. «Siamo alla terza giornata di ritorno, l'unico pensiero che ho è quello di raggiungere questo obiettivo, che per noi sarebbe come vincere lo Scudetto. Poi in futuro vedremo: è arrivata una nuova società e ci saranno nuovi progetti e nuove cose di cui parlare con la proprietà» ha detto Italiano.

© RIPRODUZIONE RISERVATA