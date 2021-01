Dopo la vittoria in campionato, lo Spezia lascia il passo al Napoli in Coppa Italia dicendo addio alla competizione. «Il nostro approccio è stato sbagliato, il Napoli stasera era agguerrito e non poteva sbagliare, quindi nel primo tempo abbiamo sbagliato tutto. Nella ripresa abbiamo rialzato la testa con due gol, ma perdere non piace a nessuno» ha detto Vincenzo Italiano a fine gara.

«Siamo arrivati ai Quarti, abbiamo onorato la competizione e questo ci fa piacere» ha detto l'allenatore dello Spezia ai microfoni di Rai Sport. «Fin qui abbiamo fatto un bel girone d'andata, se ci salveremo lo vedremo dalle prossime diciannove partite, ma dovremo mantenere l'atteggiamento avuto questa sera nella ripresa» ha conlcuso.

