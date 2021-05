Il vice presidente Edoardo De Laurentiis non si ferma più e sui social carica il suo Napoli: «Carica! Andiamoci a prendere i tre punti» ha scritto su Instagram. Nelle immagini la squadra azzurra che si imbarca sul volo che ha portato il Napoli a La Spezia, dove domani sarà in campo per l'anticipo del sabato.

