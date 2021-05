De Laurentiis Jr difende Hysaj: «Che forti i nostri terzini»

Non solo aurelio, anche Edo De Laurentiis ha voluto fare i complimenti via social al Napoli di Gennaro Gattuso. Il vice presidente azzurro - al seguito della squadra in occasione anche del match contro lo Spezia - ha applaudito gli azzurri: «Quanto sono forti i nostri terzini. Forza Napoli» ha scritto De Laurentiis Jr su instagram, rispondendo così alle tante critiche piovute su Elseid Hysaj in occasione del pari con il Cagliari di una settimana fa.