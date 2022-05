Spezia-Napoli, De Siervo avverte: individueremo farabutti responsabili

I vergognosi scontri tra le tifoserie di Spezia e Napoli al Picco non smettono di far parlare. Il giorno dopo, anche la Lega Calcio promette sanzioni dure contro i responsabili. «Quanto successo è vergognoso. La tecnologia ci consentirà di individuare i farabutti che si sono resi protagonisti di un pessimo spot per la Serie A» le parole dell'ad della Lega De Siervo.

«Il calendario asimmetrico verrà riproposto, è uno strumento che consente maggiore elasticità, tanto più sarà necessario l'anno prossimo con un Mondiale invernale» ha continuato De Siervo intervistato da Radio Rai. E su un campionato a 18 squadre: «Le riforme si fanno insieme, non siamo contrari. La scelta di passare da 20 a 18 squadre è sanguinosa, non solo perché si riducono le piazze e le tifoserie. Giocare a 18, vuol dire 76 partite in meno, ovvero oltre il 20& in meno di prodotto e non siamo nelle condizioni di poter vedere ridurre i ricavi».