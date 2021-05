Spezia-Napoli live dalle 15: Gattuso vuole punti Champions

Lo Spezia non è ancora certo della salvezza, il Napoli è alla ricerca di punti per entrare nelle prime quattro: sarà partita vera oggi pomeriggio allo stadio Picco. Da una parte c’è la squadra di Italiano che viene dal pareggio esterno contro l’Hellas Verona e in classifica occupa la 15esima posizione, insieme al Torino, con 34 punti, tre in più del Benevento; dall’altra parte c'è la squadra di Gattuso reduce dal beffardo pareggio casalingo contro il Cagliari e quinto in classifica con 67 punti, due in meno del terzetto formato da Atalanta, Milan e Juventus.

LA PARTITA IN DIRETTA

Le due squadre, tra Serie A, Serie B e Coppa Italia, si sono affrontate 14 volte e il bilancio vede il Napoli leggermente in vantaggio con sei vittorie contro i quattro successi dello Spezia, quattro i pareggi. Nella gara d’andata successo esterno da parte degli aquilotti.

SPEZIA (4-3-3)

94 Provedel; 69 Vignali, 34 Ismajli, 22 Chabot, 5 Marchizza; 24 Estevez, 8 Ricci, 25 Maggiore; 11 Gyasi, 80 Agudelo, 31 Verde.

A disposizione: 1 Zoet, 4 Acampora, 9 Galabinov, 10 Agoumé, 17 Farias, 19 Terzi, 20 Bastoni, 21 Ferrer, 23 Saponara, 26 Pobega, 28 Erlic, 91 Piccoli. All. Italiano.

NAPOLI (4-2-3-1)

1 Meret; 22 Di Lorenzo, 44 Manolas, 33 Rrahmani, 23 Hysaj; 8 Fabian Ruiz, 4 Demme; 21 Politano, 20 Zielinski, 24 Insigne; 9 Osimhen.

A disposizione: 16 Contini, 25 Ospina, 3 Zedadka, 5 Bakayoko, 6 Mario Rui, 7 Elmas, 11 Lozano, 14 Mertens, 37 Petagna, 38 Costanzo, 56 D'Agostino, 61 Labriola. All. Gattuso.

ARBITRO: Irrati di Pistoia.