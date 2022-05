Live Spezia-Napoli 0-1 Fulmine di Politano dopo 4 minuti

Il Napoli chiude il campionato contro lo Spezia dopo aver messo già in cassaforte la qualificazione in Champions League e Spalletti comincia a dare indicazioni sulla squadra futura. «A noi serve la capacità di rinnovarsi in una situazione di fine ciclo.Bisogna rinnovarsi restando competitivi, sapendo che per i nuovi o i giovani ci sono dei periodi di adattamento da considerare. E poi va considerata la capacità di rinnovarsi dei nostri avversari» le parole ieri di Spalletti per un campionato che si chiude (con un rimpianto) e un altro che ricomincerà a breve per il Mondiali in Qatar.

Le formazioni

SPEZIA (4-2-3-1): Provedel; Amian, Erlic, Nikolaou, Salva Ferrer; Maggiore, Kiwior; Verde, Manaj, Agudelo; Antiste. All. Thiago Motta.

NAPOLI (4-2-3-1): Meret; Zanoli, Juan Jesus, Koulibaly, Ghoulam; Demme, Lobotka; Politano, Zielinski, Elmas; Petagna. All. Luciano Spalletti.