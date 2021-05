Napoli, Gattuso è forza... quattro: solo il Bayern ha più goleade

Una valnga azzurra. Di gol e di speranze Champions. Il Napoli vola in campionato e dopo il pari con il Cagliari ritrova in casa dello Spezia la rotonda vittoria.

Come riportato da Opta Italia, questa è la nona volta che la squadra di Gennaro Gattuso segna almeno 4 gol (Genoa, Atalanta, Roma, entrambe le gare con il Crotone, Cagliari, Fiorentina, Lazio e Spezia). Solo il Bayern Monaco ci è riuscito in più gare (dieci) nei maggiori campionati europei in questa stagione.