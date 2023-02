Spezia-Napoli, Spalletti non si accontenta: «Abbiamo deciso di raddoppiare»

Per 45 minuti ha temuto di avere ragione: mai sottovalutare alcun avversario. Poi, però, il Napoli di Luciano Spalletti è venuto fuori alla grande anche contro lo Spezia: «C’è stata maturità oggi ed è stata fondamentale. Queste partite su questi campi le vinci se sai prepararle dal giorno prima. E siamo stati bravi a farci trovare pronti. C’erano tante difficoltà, lo Spezia è stato ordinatissimo in campo e non abbiamo creato molto nel primo tempo, anche se qualche occasione c’è stata» le parole dell'allenatore azzurro al termine del match di oggi «Nel secondo tempo il rigore ci ha spianato la strada ma poi la squadra ha continuato a fare quello che mi aspettavo per poter portare a casa un risultato del genere».

Una squadra bellissima, la sua, che continua la corsa in classifica: «Assist di Kvaratskhelia a Osimhen? State sicuri che poi Victor gli restituirà il favore» ha detto Spalletti a Dazn «C’è disponibilità e amicizia, ci sono dei valori importanti per poter andare a prendere il risultato di squadra e non quello individuale».

Ma il vantaggio non fa dormire sonni tranquilli: «Il vantaggio è di 16 punti perché le altre devono ancora giocare, quindi potranno essere di meno. L’ho detto anche ieri: all’inizio nessuno credeva che potessimo essere qui noi, ora nessuno pensa che le altre possano recuperare. E invece abbiamo capito che può succedere. Quindi abbiamo il dovere di andare avanti. Il Napoli non ha ancora vinto lo scudetto. Ci sono momenti della vita in cui o ci si accontenta o si prova a raddoppiare: e noi abbiamo scelto di raddoppiare».