Spezia-Napoli, i calciatori azzurri sui social: «Per i tifosi che non erano qui»

La vittoria di La Spezia è un urlo forte degli azzurri nel cielo d'Italia. I tre gol si fanno sentire, così come si fa sentire la scalata ancora una volta operata dalla squadra di Luciano Spalletti in classifica. «Per tutti i napoletani che non potevano esserci. Per tutti noi che abbiamo un sogno nel cuore» la dedica di Matteo Politano, esterno azzurro che è subentrato nella ripresa aiutando la squadra a stravolgere il match.

«Altra bella vittoria!» ha commentato anche Alex Meret, ieri ancora una volta bravo a tenere immacolata la porta azzurra.