Lozano-Politano, il ballottaggio per la maglia di esterno d'attacco a destra. Una corsa a due con il messicano che ha giocato da titolare le ultime due partite con Salernitana e Roma e Politano che ha giocato le tre precedenti del 2023 con Inter, Sampdoria e Juventus. I due si sono divisi al meglio i compiti, tutti e due decisivi e con numeri molto simili come minutaggio, gol e assist: il messicano e l'ex interista hanno dato un contributo importante sia partendo dall'inizio che entrando durante il match.

E Lozano-Politano è il dubbio di formazione della vigilia del match delle 12.30 contro lo Spezia: l'alternanza tra i due ha caratterizzato questa stagione e i risultati sono stati decisamente positivi perché entrambi hanno risposto bene sia quando sono partiti dal primo minuto, sia quando sono stati lanciati in campo da Spalletti a gara in corso. Il messicano contro la Roma è stato molto efficace e potrebbe di nuovo avere spazio dall'inizio, chanche che allo stesso modo potrebbe toccare a Politano in relazione proprio all'alternanza tra i due che sta attuando il tecnico azzurro e al nuovo ciclo di partite ravvicinate che attende il Napoli.

Tutti e due preziosi per assist, gol e per il contributo sulla fascia destra sia alla manovra offensiva che al lavoro in copertura. Lozano ha giocato dieci volte da titolare, in nove occasioni è subentrato e in una sola occasione è rimasto tutta la partita in panchina al Meazza contro il Milan: tre assist e tre gol, l'ultimo all'Empoli al Maradona, e ora va caccia della prima rete del 2023. Due presenze da titolare in Champions League e tre partendo dalla panchina, indisponibile per il match in Scozia contro i Glasgow Rangers e una rete all'Ajax al Maradona. In totale 1171 minuti (935 in campionato e 236 in Champions League), 4 reti e tre assist.

Numeri molto simili di Politano, 18 presenze in campionato (dieci da titolare e otto volte entrando a partita in corso) ed è rimasto in panchina due volte con Sassuolo e Roma: 3 reti e 3 assist. Cinque presenze in Champions (tre da titolare e due volte entrando nella ripresa) una volta in panchina per tutto il match contro l'Ajax al Maradona e una rete contro i Glasgow Rangers in Scozia. Titolare anche in coppa Italia contro la Cremonese. In totale quindi 24 presenze, 4 gol e 3 assist: in campo 1129 minuti (783 in serie A, 291 in Champions League e 55 in coppa Italia).

Una staffetta sulla destra d'attacco che ha funzionato al meglio perchè tutti e due hanno potuto incidere al meglio, sia partendo dall'inizio che subentrando in partita: il Napoli così ha potuto avere sempre un uomo fresco a destra aumentando ancora di più l'imprevedibilità offensiva del tridente d'attacco.