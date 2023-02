Spezia-Napoli, probabili formazioni: tre titolari non si allenano

Campanello d'allarme in casa Napoli: come informato dal club, Rrahmani, Lobotka e Zielinski non si sono allenati insieme con il resto dei compagni questa mattina a Castel Volturno. I tre azzurri - che sono anche tre titolari soliti della squadra di Luciano Spalletti, hanno svolto solo lavoro differenziato individuale in palestra e campo.

Rrahmani, Lobotka e Zielinski saranno rivalutati nelle prossime ore in attesa di capire se potranno partire insieme con la squadra sabato alla volta di La Spezia per la gara contro i bianconeri. Sembra rientrato, invece, l'allarme Tanguy Ndombelé: il francese non si era allenato ieri con i compagni.