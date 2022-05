L'ultima partita dell'anno per salutare i tifosi e l stagione. Il Napoli di Luciano Spalletti giocherà l'ultimo match di campionato in casa dello Spezia, in una partita che sarà un vero e proprio saluto visto che entrambe le squadre hanno poco da chiedere alla stagione. Calcio d'inizio alle 12.30.

Inter e Milan si giocheranno invece lo scudetto alle 18.