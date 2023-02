Spezia-Napoli 0-3 e Spalletti vola a +16 sulle seconde

Il Napoli continua a volare: 3-0 alla Spezia. Decidono i due gioielli: Kvaratskhelia che sblocca il match su rigore e regala tante altre giocate decisive, e Osimhen, autore di una doppietta che lo catapulta a quota 16 reti in campionato (sul secondo gol assist di Kvara). Quinta vittoria consecutiva per gli azzurri che prendono il largo alla distanza dopo il primo tempo chiuso sullo 0-0 per la buona tenuta difensiva della formazione di casa.

La partita si sblocca in avvio di ripresa, sull'azione da palla al centro con il lancio di Lobotka per Politano intercettato con un braccio da Reca. Rigore e trasformazione impeccabile di Kvara all'incrcio dei pali (Dragowski intuisce ma non può nulla). Il georgiano è il più efficace fin dal primo tempo andando via in dribbling nell'uno contro uno e arriva a quota 9 assist in campionato. Poi si scatena Osimhen che vola in cielo per anticipare di testa il portiere dello Spezia e poi mette dentro a porta vuota sull'assist del georgiano.

Napoli in assoluto controllo del match, non rischia nulla e Meret e Kim e Rrahmani coprono benissimo tutte le situazioni di potenziale pericolo. A centrocampo Lobotka è il solito faro preziosissimo in regia che distribuisce palloni con efficacia senza sbagliare nulla. Lo Spezia si piazza con la difesa a cinque e chiude tutti i varchi, però alla lunga cala e emergono gli errori individuali sul secondo e il terzo gol del Napoli. Un altro successo con la squadra di Spalletti che continua il cammino da record e in testa alla classifica con 56 punti.