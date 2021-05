Spezia-Napoli, Chisoli pronto a tutto: «Pareggiare sarebbe importante»

«Firmare per un pareggio? Con Italiano non si può firmare per niente, ma un pareggio con il Napoli sarebbe un punto importante». Così Stefano Chisoli presenta Spezia-Napoli, gara di sabato pomeriggio che farà da spartiacque alla stagione di entrambe le squadre. «Abbiamo bisogno di punti per salvarci, vogliamo raccoglierli già a partire da sabato: salvarci sarebbe un’impresa, sabato sarà difficile perchè il Napoli è uno squadrone tra le più in forma di tutto il campionato».

Un girone fa, la gara che affondò i sogni di alta classifica degli azzurri di Gattuso. «All’andata abbiamo vinto a Napoli ma gli azzurri fecero una grande partita, fummo fortunati. Sabato dovremo fare un’altra impresa come accaduto con l’Inter in casa» ha continuato il patron a Radio Kiss Kiss. «Abbiamo tanti giocatori che stanno tornando a disposizione, l’allenatore valuterà come stanno tutti i calciatori e siamo fortunati ad averne tanti a disposizione. Il futuro di Italiano dipenderà molto anche dalle prossime partite, vedremo gli scenari che si definiranno».