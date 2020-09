© RIPRODUZIONE RISERVATA

Apprensione in casa Napoli per la sfida di stasera. Gli azzurri di Gattuso avrebbero dovuto affrontare lo Sporting Lisbona in Portogallo per l'ultima amichevole estiva dell'estate napoletana, ma la gara ora sembra a rischio.Secondo quanto riportato da Sky, infatti, ci sarebbero tre calciatori del club portoghese risultati positivi, una circostanza che ora fa saltare i piani per la sfida della serata. Ancora in attesa di ufficialità, il Napoli era arrivato a Lisbona poco prima di pranzo con volo privato.