Napoli in partenza per Lisbona, dove gli azzurri saranno impegnati questa sera con lo Sporting per l'ultima amichevole prima del campionato. Assenti questa sera Mario Rui e Lobotka per problemi fisici, Llorente e Milik per questioni legate al mercato vista la partenza prossima di entrambi gli azzurri.



L'ELENCO DEI CONVOCATI

Ospina, Meret, Contini;

Di Lorenzo, Ghoulam, Hysaj, Koulibaly, Luperto, Maksimovic, Manolas, Rrahmani; Demme, Elmas, Fabian Ruiz, Zielinski, Palmiero;

Lozano, Mertens, Osimhen, Petagna, Politano, Insigne, Ciciretti.