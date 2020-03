LEGGI ANCHE

e il Napoli uniti più che mai nel nuovo progetto sociale lanciato dal club azzurro per tendere la mano a una città che vive di pane e calcio, afflitta però da numerose problematiche così come gran parte del paese. Un modo per trasmettere valori attraverso lo sport e puntare l’attenzione sul prossimo: «Un elemento fondamentale dell'iniziativaè quello di accendere un faro su coloro che vivono situazioni disagiate e pensare agli altri oltre il mondo fatato che dall’esterno sembra avvolgere una società di calcio. Attraverso un nostro gesto cerchiamo di dare il via a una catena diOvviamente c’è un mondo di persone che svolgono attività benefiche in modo sconosciuto, e che continueranno a farlo. Questo progetto non serve ad evidenziare la nostra generosità, bensì a dare una spinta alla macchina grazie anche alla passione per il calcio», spiega il Alessandrohead of operation del club. Il calcio dunque come benzina per la solidarietà verso chi ne ha bisogno: mai messaggio più bello, forse. Ma in che modo?Il club azzurro ha deciso die gli amanti di questo sport: dalla maglia dei calciatori, al pallone, alle scarpette o a qualsiasi cosa possa attrarre un appassionato di calcio. Dopo ogni partita che si giocherà verrà dunque prelevato un oggetto importante da mettere all’asta come memorabilia dell’evento. «Persino il fischietto dell’arbitro se qualcuno lo volesse», ironizza Formisano. E continua: «Avevo pensato anche a una zolla delper regalare un piccolo giardinetto di 20 centimetri a chi ama il tempio del calcio, ma morirebbe e per ora cominceremo a vendere cose durature e a devolvere il cento per cento del ricavato alleche prenderanno parte al progetto raccontando le loro attività e come utilizzeranno i soldi delle aste».. Questi i temi a cui l’iniziativa vuole dedicarsi. E il tutto sarà svoltocon massima trasparenza: attraverso l’asta sarà scelto il beneficiario dell’oggetto e il suo contributo sarò devoluto per intero in beneficenza direttamente alle associazioni no profit che specificheranno il loro operato, vedendolo così fruttare attraverso le attività e il reinvestimento sociale. La garanzia che offre il club è che attraverso questo sistemaUn modo per consolidare la forte unione del calcio con la città abbracciando tutte le sue problematiche ed evidenziando che anche un mondo apparentemente incantato come quello di un club sportivo, con ricchezze, bellezze e sogni resta sempre vicino alla realtà con le sue mille sfaccettature. Perché forse i temi attuali lo ricordano anche in maniera abbastanza forte: davanti al coronavirus , alle malattie e alle difficoltà siamo tutti uguali. E allora via all’asta.