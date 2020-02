LEGGI ANCHE

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Non solo Facebook, Twitter o Instagram, da oggi i tifosi del Napoli potranno seguire i beniamini azzurri anche su una nuova piattaforma. «è la piattaforma più utilizzata tra i giovani per la creazione e la fruizione di brevi video, disponibile in 150 paesi e 75 lingue» si legge sul sito ufficiale azzurro. Una novità pubblicizzata con un video del capitano. «Sull’account ufficiale del Napoli i tifosi potranno trovare nuovi ed esclusivi contenuti come challenge, tricks, esultanze, video inediti, dietro le quinte e tanto altro ancora per rimanere sempre a stretto contatto con il mondo azzurro e i suoi campioni».L’apertura di TikTok è un ulteriore tassello nella strategia digitale del club, basata sull’innovazione e la presenza in nuovi mercati che ha consentito al club di raggiungere i 2 milioni di followers su Instagram lo scorso 26 gennaio, come confermato da, Head of International Business Development SSC: «Siamo molto soddisfatti di poter annunciare l’apertura di un account ufficiale su TikTok, una nuova piattaforma particolarmente utilizzata dai più giovani. Con lo sbarco su TikTok ilconsolida la propria presenza sui social media e prosegue nel lavoro di coinvolgimento dei propri fan tramite contenuti unici e originali». Diventano così 13 gli account social degli azzurri, fruibili 365 giorni l’anno per rimanere in contatto con i propri tifosi 24 ore su 24 in 6 lingue diverse.