Via libera anche in Campania per l'accesso di mille spettatori alle partite di calcio di Serie A. È il contenuto dell'ordinanza numero 73 firmata dal governatore Vincenzo De Luca . Il provvedimento stabilisce che «è consentita la partecipazione del pubblico alle partite di calcio professionistico di serie A in programma sul territorio campano nei giorni 27 settembre e 30 settembre entro il limite massimo di 1.000 spettatori, a condizione del pieno rispetto - da parte delle società, dei gestori e degli utenti- delle disposizioni vigenti».In particolare, la presenza di pubblico è consentita esclusivamente nei settori degli impianti sportivi nei quali sia possibile assicurare la prenotazione e assegnazione preventiva del posto a sedere nel rispetto del distanziamento interpersonale, sia frontalmente che lateralmente, di almeno 1 metro, obbligo di misurazione della temperatura all'accesso, obbligo di utilizzo della mascherina anche all'aperto.