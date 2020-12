Sarà stadio Diego Armando Maradona, la proposta è passata all'unanimità nella commissione toponomastica del Comune di Napoli. Non ci sarà dunque il doppio nome San Paolo-Maradona come richiesto da più parti da rappresentanti della Curia. La commissione, alla quale partecipano anche membri esterni all’amministrazione (Soprintendenza, Istituto Storia Patria e Archivio di Stato), ha votato sì in maniera unanime.

Subito dopo s'è riunita la giunta comunale per approvare la delibera. Nell’atto ufficiale dell’amministrazione comunale di Napoli Maradona viene ricordato come «il più grande calciatore di tutti i tempi, i cui altissimi meriti sportivi sono stati tra l’altro riconosciuti con la nomina ad ambasciatore della Fifa, che con il suo immenso talento e la sua magia, ha onorato per sette anni la maglia della squadra del Napoli, regalandole i due scudetti della storia e altre coppe prestigiose, e ricevendo in cambio dalla città intera un amore eterno e incondizionato».

«Maradona - si legge nella delibera - ha incarnato il simbolo di riscatto di una squadra alla quale, negli anni più bui, ha dimostrato che è possibile rialzarsi, vincere e trionfare, offrendo al tempo stesso un messaggio di speranza e di bellezza all'intera città perché, attraverso le vittorie calcistiche del fuoriclasse argentino a vincere non è stata soltanto la squadra del Napoli, ma l'intera città, che si identifica pienamente in lui; sempre dalla parte dei più deboli e della gente comune, Maradona ha combattuto i pregiudizi e le discriminazioni di cui erano ancora oggetto i napoletani all'interno degli stadi, diventando idolo dell'intera città, che gli ha perdonato anche le debolezze e le fragilità dell'uomo che mai hanno offuscato la grandezza del campione»

Il sindaco Luigi de Magistris nella sua delibera sottolinea anche di aver conferito a Maradona, nel 2017, la cittadinanza onoraria, quale pubblico attestato della profonda ammirazione e riconoscenza da parte della città e che «mai nessuno è riuscito ad immedesimarsi in modo così completo nel corpo e nell'anima di Napoli, con la quale el pibe de oro ha condiviso la genialità e l’unicità, ma anche la sregolatezza e i tormenti che lo hanno reso vero figlio della città».

Approvata all’unanimità dalla giunta, la delibera sancisce l'intitolazione dello stadio San Paolo a Diego Armando Maradona con la denominazione stadio Diego Armando Maradona, subordinatamente all'autorizzazione del prefetto di Napoli, così come previsto dalla legge.

Ultimo aggiornamento: 16:29

© RIPRODUZIONE RISERVATA