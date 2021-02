«Era un provvedimento necessario. Ora abbiamo la copertura economica e finanziaria quindi si può partire con i lavori di manutenzione della struttura». Così l'assessore Ciro Borriello spiega quelli che saranno i nuovi lavori alla struttura dello Stadio Maradona, interventi mirati di manutenzione che serviranno a riqualificare ancora l'impianto di Fuorigrotta.

«All'interno dello stadio ci attiveremo per manutenzione e interventi per quanto riguarda la sorveglianza e la sicurezza che sono degli aspetti molto importanti» ha detto Borriello a Radio Kiss Kiss. «Verificheremo la bullonatura del tetto, ci occuperemo della sostituzione dei cupolini danneggiati e dell'implementazione di quelli divelti. Per quanto riguarda la statua da dedicare a Maradona, dobbiamo portare avanti un crowdfunding importante nelle prossime settimane».

Ultimo aggiornamento: 08:15

