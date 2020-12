Ciro Borriello, Assessore allo Sport del Comune di Napoli, è intervenuto a Radio Marte per commentare la vicenda dello Stadio San Paolo ora intitolato a Maradona. «Formalmente è già intitolato a lui, con l'ok del Prefetto è già tutto fatto. Stiamo pensando a un'insegna ma il fatto è che noi vorremmo fare un'inaugurazione degna del nome di Diego: c'è un bel programma ma dobbiamo necessariamente aspettare che la pandemia si calmi».

«Speriamo di farcela per Napoli-Sampdoria ma tutti i provvedimenti saranno definitivi in Primavera» ha aggiunto Borriello. «Dobbiamo fare un appello agli appassionati: non bisogna lasciare più ricordi per Maradona, abbiamo anche delle esigenze di ordine pubblico. Tutto il materiale è stato conservato e lo valorizzeremo, potremmo inserirli nel museo dedicato alla società. Museo del Napoli? L'incontro di sabato è stato molto cordiale, ci siamo dati un programma delle attività da fare per individuare alcuni spazi. Sarà una sorta di museo del calcio Napoli e di Maradona. Potrà essere una fonte di reddito, lavoreremo a questa idea».

