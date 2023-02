Statua di Maradona rifiutata a Napoli, Sepe: «La vuole il Boca Juniors per la Bombonera»

Casalnuovo? Afragola? Che fine farà la statua di Diego Armando Maradona dell'artista Domenico Sepe, installata e inaugurata davanti allo stadio di Fuorigrotta salvo poi essere rispedita al mittente dal Comune di Napoli? La soluzione potrebbe essere di quelle clamorose. In Argentina. A Buenos Aires. A impreziosire l'esterno dello stadio della squadra per la quale il Pibe de oro faceva il tifo.

Esatto. Il Boca Juniors. A svelarlo è stato lo stesso artista. «Me l'ha chiesta il Boca - ha raccontato Sepe ai giornalisti al Gambrinus -. Se Napoli non la vuole andrà alla Bombonera».

Nei giorni scorsi dal suo profilo Fb lo scultore aveva espresso tutta la sua amarezza tramite un post: «Partenope mia, ti ho fatto un dono e me l'hai restituito, umiliando il mio amore per te. Ora, in questo tempo, non riesco più a vedere l’azzurro del tuo mare e del tuo cielo. Pure il sole più bello del mondo si è oscurato ai miei occhi. Partenope mia, in questo momento, come non mai, ho bisogno di un tuo segnale. Seppure tu mi abbia ferito profondamente nell'anima, grazie al tuo canto riesco a percepire il tuo amore immenso ma spesso distratto per noi figli tuoi, e lo ricambio. Ti amo anch'io, nonostante lo sgarbo. Sono orgogliosamente un figlio tuo, e come tutti gli altri tuoi discendenti fieri, ti amerò sempre. Ora, però, non mi abbandonare; non lasciarmi da solo come chi, senza empatia, si volta e non si cura del dolore che provoca a chi lo ama. Prova a sentirmi, prova a guardarmi, e mostrami la tua luce. Rinnovova la mia speranza in te. Non lasciare che mi allontani. Non lasciarmi andare via. Sorridimi, ed io ti onorerò».