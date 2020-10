Giorno di pausa per il Napoli di Gennaro Gattuso, la squadra si è fermata per 24 ore dopo le fatiche della scorsa settimana e del derby contro il Benevento. Come annunciato dal club sul proprio sito ufficiale, gli allenamenti riprenderanno domattina al Centro tecnico di Castel volturno in vista della sfida di Europa League contro la Real Sociedad giovedì sera in Spagna.

Nel frattempo, gli azzurri hanno approfittato per qualche ora di relax prima di rientrare in campo. Il difensore Amir Rrahmani ha postato sui social le sue foto da Sorrento, mentre Diego Demme - in campo ieri a Benevento nella ripresa - ha postato in rete una sua foto con la piccola Gia, la figlia nata a Napoli lo scorso giugno.

