Un brutto striscione quello esposto dagli ultras interisti lo scorso mercoledì, poco prima della sfida tra Inter a Napoli a San Siro. Gli esponenti della Curva Nord nerazzurra avevano provocato i "colleghi" napoletani assenti in città per le norme anticovid e la risposta azzurra non si è fatta attendere.

«I tempi per voi non sono più quelli, ve lo insegna Belardinelli. Accettate un consiglio: dedicatevi a giubbini, scarpe e cappellini» si legge nello striscione spuntato in città nelle scorse ore. Il riferimento chiaro va a Belardinelli, il tifoso morto negli scontri tra le tifoserie nel dicembre del 2018.

Ultimo aggiornamento: 09:25

