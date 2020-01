LEGGI ANCHE

Una brutta notizia per Luise il Barcellona . I prossimi avversari in Champions League del Napoli di Gennaroperderanno per un lungo periodo Luis Suarez, attaccante uruguaiano tra i migliori di questa stagione. Suarez si è sottoposto oggi ad un intervento al legamento del ginocchio che, come comunicato dal club, ha avuto alcune complicazioni con il calciatore che dovrà star fermo almeno per quattro mesi.Una brutta botta per ilche già vive un momento complicato. I catalani sono stati eliminati in malo modo dall'Atletico Madrid in semifinale di Supercoppa qualche giorno fa, una sconfitta in rimonta che ha fatto traballare la panchina di Valverde con l'ex capitano Xavi sullo sfondo. Il Napoli potrà dunque avere un avversario in meno nella prossima doppia sfida europea.