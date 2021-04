Super Napoli, col Toro arriva il 3°posto: «Ecco perchè la Juve voleva la Superlega»

Il web ha cambiato umore dopo Torino-Napoli, e ormai le voci del #GattusoOut che fino a qualche gara fa tuonavano forti e prepotenti, sono quasi completamente sparite, cancellate da quel terzo posto in classifica a pari punti con Juve e Milan. «Presidente, trovi il modo di recuperare il rapporto con Gattuso, non possiamo cambiare di nuovo allenatore, diamo continuità al progetto»; «Presidente, convinca Ringhio a restare, ora che ha i giocatori a disposizione sta facendo vedere quali sono le potenzialità anche per il futuro», è ora l’appello quasi unanime del popolo social.

Una partita dominata dagli azzurri, come ha sottolineato in un tweet lo stesso De Laurentiis, che hanno dimostrato in scioltezza la loro superiorità tecnica in un gioco convincente e travolgente. Tante occasioni da gol, poche concretizzate, ma sono bastate le prodezze di Bakayoko e di Osimhen a portare a casa un risultato netto anche grazie alla solidità difensiva: «Che squadra, che compattezza, che gioco!», gioiscono ora i napoletani che in 120 secondi hanno ipotecato il successo già prima del quarto d'ora. Il tutto grazie anche a qualche pasticcio dei difensori granada: «E alla fine proprio N’Koulou lo ha preso a quel servizio», ironizza qualcuno.

Intanto anche sul centrocampista francese molti hanno cambiato idea: fino a poco fa c’era il terrore di vederlo fra i titolari. Ora, specie dopo il gol, è tornato il grande campione di inizio stagione su cui riporre grandi aspettative: «Ci vorrebbero 11 Bakayoko», esclamano i tifosi. E anche Osimhen ha messo definitivamente a tacere i suoi detrattori con un altro gol decisivo dopo quello con la Lazio: «Victor ci è mancato tanto, ora che lo abbiamo recuperato possiamo tornare a sognare. Perché lui segna e fa segnare». E così almeno fino al prossimo risultato negativo, che si spera sia quanto più lontano possibile, magari nella prossima stagione se proprio dovrà arrivare. Perché in queste ultime cinque gare il Napoli deve dare il massimo per accaparrarsi la Champions e conservare, magari, il terzo posto. «Ecco perché la Juve col Milan volevano la Superlega: bisogna vedere chi di loro arriverà quinto, fuori dall’Europa dei grandi», affondano i tifosi azzurri.

Intanto bravi tutti, e la gioia invade la città. Se proprio bisogna trovare una pecca, è proprio l’entrata di Mertens che non ha convinto: «Ciro sta sottotono. Se recuperiamo pure lui in questi ultimi match possiamo stare tranquilli», Dries, abbiamo bisogno di te per queste cinque finali”, si legge per le piazze virtuali. Perché forse da tempo non si vedeva un campionato così aperto, con tante squadre vicine, in lotta per la Champions così come per la zona retrocessione. E allora non mancheranno le emozioni, perché a parte l’Inter che pare abbia preso il volo, bisognerà lottare con le unghie e con i denti. Ma ora in tanti ci credono: testa a Napoli-Cagliari.