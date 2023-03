La prossima finale di Supercoppa italiana si giocherà in Arabia nel 2024

La Lega Calcio ha fissato per il prossimo 8 gennaio la data della Finale di Supercoppa, ovvero il trofeo in palio tra la vincitrice dello scudetto e quella della Coppa Italia. La sede della sfida in programma per il 2024 è in Arabia.

L'edizione 2023 - conquistata dall'Inter nel derby contro il Milan - si è giocata a Riad.

L'ultima votla che il Napoli si è aggiudicato la Supercoppa Italiana è stato nel 2014, quando gli azzurri superarono la Juventus nella finale di Doha ai calci di rigore.