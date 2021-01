Arriva la Supercoppa con la prima sfida della stagione tra il Napoli e la Juventus, a sette mesi dalla finale di Coppa Italia vinta dagli azzurri il 17 giugno a Roma ai rigori e a un mese dalla sentenza del Collegio di garanzia dello Sport presso il Coni, che ha accolto il ricorso di De Laurentiis sulla gara non giocata il 4 ottobre a Torino per cause di forza maggiore.

Mercoledì, nel giorno della partita a Reggio Emilia, Il Mattino regalerà ai suoi lettori un inserto speciale sul big match allegato al quotidiano da acquistare in edicola. Sedici pagine di servizi sui grandi protagonisti di questa storica gara, dai presidenti ai tecnici e ai giocatori, e sull’amarcord delle due sfide di Supercoppa vinte dal Napoli nel 1990 al San Paolo per 5-1 e nel 2014 a Doha per 8-7 ai calci di rigore. Infine, un omaggio al capitano Maradona, protagonista di grandi vittorie sulla Juventus. Appuntamento a mercoledì in edicola con lo speciale omaggio de Il Mattino.

