A Riad come a Castel Volturno. La maledizione continua. Doppia, perché sembra davvero andare tutto storto: adesso, dopo lo stop di Demme, Walter Mazzarri ha a disposizione per la gara con la Fiorentina solo Lobotka e Gaetano. Meno male che mancano ancora tre giorni e quindi una speranzella per qualche recupero lampo c'è ancora.

A sorpresa, tra quelli che potrebbero essere convocati c'è Jens Cajuste: Mazzarri l'aveva fatta più nera di quello che era, più che un problema muscolare forse era solo un crampo quello che ha costretto lo svedese a uscire dal campo nella gara con la Salernitana.

Resta, in ogni caso, la situazione di Piotr Zielinski, che dopo il riposo nel derby e la partenza per l'Arabia, si è allenato regolarmente. Al di là delle questione legate al contratto, si fa fatica a non pensare che possa scendere regolarmente in campo.