Come la nuvoletta di Fantozzi: quella che implacabilmente non dà mai scampo. Anche a Riad la serie infernale va avanti, come se il Napoli fosse rimasto a Castel Volturno: un altro infortunato, Diego Demme. Sì, proprio il redivivo, il resuscitato che era pronto a invocare un posto da titolare contro la Fiorentina. E invece anche lui viene colpito dalla maledizione che sembra non dar tregua. Fa mezzo allenamento ed esce dolorante. Per capire cosa ha, bisognerà attendere questa mattina, quando la squadra si ritroverà allo Shabab Club. Intanto, quella del Napoli sembra la storia dei piccoli indiani, di azzurro vestiti. Molti più di dieci, quelli di Agatha, solo perché la rosa del Napoli è decisamente più folta. Eppure, come gli indiani della filastrocca, i calciatori del Napoli sono caduti uno a uno, in un surreale effetto-domino. Non si è salvato nessuno: da agosto a oggi si sono infortunati quasi tutti, con poche eccezioni, portieri compresi. Lesioni muscolari, articolari, legamentose, tutto il campionario dell'incidente di gioco, o da allenamento sportivo. Una frana. Che sta avendo adesso i suoi picchi: perché, al momento, sono indisponibili Olivera, Meret e Cajuste (oltre a Natan) che hanno svolto un illusorio lavoro personalizzato. Ora c'è pure Demme ko. Anguissa e Osimhen sono in Costa d'Avorio alle prese con la Coppa d'Africa. C'è chi tiene un diario di tutto. Il colpevole? Pare che De Laurentiis lo stia cercando. Anzi l'abbia già trovato. Tant'è che vorrebbe richiamare il vecchio preparatore atletico Sinatti in estate. In ogni caso, in vista della gara dell'Al-Awwal Park Stadium di giovedì sera contro i viola, una mezza buona notizia c'è: dal bollettino dal fronte, è sparito Piotr Zielinski. Tradotto: sta bene. Ovvero, qualsiasi sia stata la ragione dell'affaticamento che lo ha costretto alla tribuna sabato pomeriggio, è alle spalle. O almeno così sembra. Senza dimenticare il rientro di Mazzocchi che pure, in questa emergenza senza fine, potrebbe trovare la sua vocazione in una posizione in mediana. C'è tempo per avere delle risposte.

APPROFONDIMENTI Napoli, operazione Supercoppa: prima notte a Riad al Four Seasons Hotel Ma si ferma anche Demme: risentimento muscolare E Di Lorenzo vuole la coppa: «Vinciamola per migliorare anche il campionato»

Mazzarri non aveva compreso l'entità dell'infortunio di Cajuste e questo già fa tirare un sospiro di sollievo: forse, è stato solo un crampo. In ogni caso, c'è qualche problema che invita a non correre rischi con la Fiorentina. Ma questo verrà evidenziato dagli accertamenti che verranno fatti in una struttura sanitaria di Riad. Il vero dilemma, al solito, è quello tra Raspadori e Simeone e questa volta quello nettamente in vantaggio è Jack. Nonostante la prova del Cholito sia stata assai positiva con la Salernitana. In ogni caso, è soprattutto in mediana che ci sono i veri interrogativi. Ed è lì che Mazzarri dovrà inventarsi qualcosa: di sicuro, c'è anche Lindstrom che pure deve trovare una sua identità. Sabato, nel derby, non è entrato né quando è uscito Cajuste e neppure prima quando è uscito Gaetano. In ogni caso, improbabile pure che in Supercoppa si possa puntare al 4-2-3-1 visto nella ripresa contro i granata. Anche se è quel Napoli che più ha impressionato, sia pure in una giornata non proprio così esaltante. Le uniche certezze riguardano i difensori: Di Lorenzo, Rrhamani, Juan Jesus e Mario Rui sono l'asse degli intoccabili. Ma stavolta pochi dubbi anche per il tridente, con Politano e Kvara agli esterni, con il ritorno del falso nove. Mazzarri vive questi giorni con maggiore relax rispetto a quelli del ritiro a Pozzuoli: la squadra non ha molto apprezzato la clausura flegrea, Amir Rrahmani non ha nascosto il malcontento suo e del resto del gruppo per una decisione che è stata vissuta come punitiva dai campioni d'Italia. Acqua passata. Ora c'è la Supercoppa. E per una squadra che va verso la conclusione del ciclo, sarebbe l'ideale lasciare con un altro trofeo. Peraltro, come quel Napoli del lontano 1990.