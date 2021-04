Superlega, il fratello di Maradona: «Diego si sarebbe opposto»

«Diego non sarebbe d’accordo con la Superlega». Questo l'esordio di Hugo Maradona, fratello del Pibe de Oro scomparso lo scorso 25 novembre e sempre in prima linea per il calcio internazionale. Indimenticabili i trascorsi di Diego contro Fifa e Uefa, ma il progetto Superlega non sarebbe andato già nemmeno all'ex calciatore di Napoli e Argentina.

«Lui difendeva i più deboli, ora si parla di una lega dei più potenti, non mi sta bene» ha continuato Hugo ai microfoni di Radio Kiss Kiss. «Napoli in Superlega? Per me non deve accettare, ma sarà molto difficile che il club di De Laurentiis sia coinvolto nel progetto. Sarebbe una mancanza di rispetto verso le altre società».