Superlega-Napoli, ADL allo scoperto: «JP chi? Io stanotte dormivo»

Non si era ancora espresso Aurelio De Laurentiis sul tema Superlega e in questi minuti il patron azzurro è tornato a twittare in rete. «JP...chi ? La scorsa notte dormivo» ha scritto ADL ai tifosi, un tweet che si riferisce ovviamente ai presunti legami che ci sarebbero stati nelle scorse ore tra l'Istituto JP Morgan - alle spalle dell'Eurolega - e il club azzurro per una eventuale partecipazione.

