Napoli, Svanberg piace a Spalletti: affare bloccato senza una cessione

Quello di Mattias Svanberg è un nome che piace al Napoli di Luciano Spalletti, il centrocampista svedese classe 1999 del Bologna è una delle pedine più interessanti dell'ultimo campionato e gli azzurri lo hanno seguito con interesse negli ultimi mesi. Ma, secondo quanto riportato da Sky Sport, non è una vera trattativa per il club azzurro, che al momento sembra avere altre priorità.

Il Napoli, infatti, affonderebbe il colpo per Svanberg solo in caso di una cessione a centrocampo. Ipotesi non impossibile, ma al momento remota: Fabian Ruiz, che è in scadenza, potrebbe restare in azzurro per l'ultimo anno di contratto vista la mancanza di offerte. Anguissa, Zielinski, Elmas e Lobotka sono sicuri della riconferma, mentre lo scontento Demme al momento non ha portato al club offerte concrete. In caso di uscite, però, il profilo di Svanberg piace e il Bologna lo lascerebbe andare con l'offerta giusta.