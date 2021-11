Napoli, l'occasione da Manchester: la stellina Svidersky a parametro zero

Si chiama Martin Svidersky, ha appena 19 anni ma per gli scout del calcio europeo è un calciatore dal sicuro avvenire. Nato in Slovacchia nel 2002, il mediano cresciuto nel Tratan è dal 2018 in Inghilterra, nelle giovanili del Manchester United che aveva anticipato tutta la concorrenza, ma ora il contratto in scadenza può far accendere i riflettori di tanti altri club europei.

Secondo quanto riportato da The Sun, anche due squadre italiane lo stanno seguendo: l'Atalanta - che lo United l'ha affrontato anche in Champions League - e il Napoli. Anche Eintracht Frankfurt e Hoffenheim si sarebbero fatte trovare alla porta dell'entourage del giovanissimo centrocampista che in questa stagione è il fato della formazione Under 23 dei Red Devils sia in Premier League che in Youth League.