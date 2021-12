Szalai ha già detto sì al Napoli: il Fenerbahce lo valuta 20 milioni

Attila Szalai sarebbe pronto a vestire l'azzurro. A riportarlo è il quotidiano turco TGRT Haber, che conferma le voci partite in questi giorni per il nazionale ungherese. Sulla lista del Napoli c'è il nome del centrale difensivo del Fenerbahce, a cui il club azzurro ha già chiesto informazioni per questo mercato invernale su richiesta stessa di Luciano Spalletti.

Per Szalai il Napoli sarebbe una grande occasione e - fanno sapere dalla Turchia - direbbe subito sì all'offerta del club napoletano per il trasferimento, ma i turchi lo valutano almeno 20 milioni di euro. Con la maglia del Fenerbahce, Szalai ha già giocato in questa stagione 25 partite tra campionato ed Europa League. Nato a Budapest nel 1998, il centrale difensivo è ormai un punto fisso anche della nazionale ungherese di cui veste la maglia dal 2019.