Ufficializzato il tabellone della prossima Coppa Italia. Il Napoli scudettato partirà dagli ottavi di finale come testa di serie numero 2 dietro all'Inter (i nerazzurri si ritrovano davanti in quanto vincitori dell'ultima edizione della competizione tricolore ai danni della Fiorentina). La formazione di Rudi Garcia è stata inserita nella parte destra del tabellone, insieme alla settima in graduatoria (secondo il consueto abbinamento, insomma).

A scorrere la graduatoria dell'ultima stagione salta agli occhi che l'eventuale quarto di finale si giocherebbe contro la Juventus di Allegri e dell'ex diesse Giuntoli a Fuorigrotta. Prima di allora, però, il Napoli deve superare l'avversario agli ottavi ed al tempo stesso riscattare l'amara eliminazione dell'ultima edizione della competizione tricolore patita contro la Cremonese ai rigori (i lombardi l'anno scorso furono fanalino di coda in campionato e rivelazione in coppa Italia). Ottavi ed eventuali quarti si giocheranno al Maradona, sempre in una partita secca. Scorrendo il tabellone e gli abbinamenti, l'avversario più accreditato per sfidare gli azzurri agli ottavi potrebbe essere il Torino. I granata di Juric però, dovranno superare il secondo turno preliminare per poi affrontare la vincente di Frosinone-Pisa prima di trovarsi di fronte i campioni d'Italia in carica. Soltanto dopo ci sarà spazio per il palcoscenico di Fuorigrotta.